Sokakta öpüşen ahlaksızlara Müslümanca tepki!

İmanlı ve duyarlı bir vatandaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki duraklarda gayriahlaki hareketlerde bulunan ahlaksızlara tepki gösterdi: "Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni! Toplum içinde öpüşemezsiniz."

Hiçbir ahlaki değeri ve ölçüsü olmayan, dinden ve kültürden soyutlanmış sekülerizm bataklığına doğru son sürat gittiğimiz bu dönemde, sokaklarda her geçen gün daha da fazla şahit olduğumuz bu tür ahlaksız manzaralara karşı millet sessizliğini korurken, böylesi imanlı insanların tavırları yüreğimize su serpiyor.

Müslümanlar her yerde ve her anda eliyle yahut diliyle haksızlığa ve namussuzluğa karşı tepkisini göstermeli ki bu tür iğrençlikler bir daha yaşanmasın.

Batıcı seküler tayfa, her yerde ve her anda Müslümanların soluğunu enselerinde hissetmeli.

ÖNE ÇIKAN VİDEO