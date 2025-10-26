  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Sokakta korku dolu anlar! Küçük çocuk köpeklerin ortasında kaldı
Yaşam

Sokakta korku dolu anlar! Küçük çocuk köpeklerin ortasında kaldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay Hassa'da başıboş köpekler, grup halinde dolaşarak mahalle sakinlerini tedirgin etti. Küçük bir çocuğun köpeklerin ortasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde sayıları artan başıboş köpekler, kent merkezinde korku dolu anlara neden oldu. Sabah saatlerinde evinin önünde oyun oynayan küçük bir çocuk, bir anda sokakta dolaşan köpeklerin hedefi oldu. Bölge sakinleri, kendilerini tedirgin eden sokak köpekleri için çözüm bekliyorlar.

Köpekler sık sık vatandaşa korku yaşatıyor

Köpeklerin bölge halkına sık sık korku dolu anlar yaşattığını ifade eden Sefa Akarsu, "Kameradan baktığımızda çocuğu köpekler kovalıyordu. Hemen arkadaşım çıktı, taş attı ve köpek oradan uzaklaştı. Video çektik, paylaşımlar yaptık ama üstüne gidilmiyor. Belediyeye toplanması için şikayetlerde bulunuyoruz. Geçen bir tane bebekli kadına da saldırdılar" dedi.

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anı anlatan Bestami Can Karahanlı, "Arkadaşımla çalışıyorduk, çocuğun ağlama sesi geldi. Köpek çocuğu kovaladı, ben de buradan kovaladım. Ardından köpek, çocuğun peşini bıraktı" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da pitbull dehşeti! Sahibini ısıran köpek sosyal medyada gündem oldu
İstanbul’da pitbull dehşeti! Sahibini ısıran köpek sosyal medyada gündem oldu

Sosyal Medya

İstanbul’da pitbull dehşeti! Sahibini ısıran köpek sosyal medyada gündem oldu

Kazaların görünmeyen nedeni! ‘Başıboş köpek’ sorunu can alıyor
Kazaların görünmeyen nedeni! ‘Başıboş köpek’ sorunu can alıyor

Yaşam

Kazaların görünmeyen nedeni! ‘Başıboş köpek’ sorunu can alıyor

Şaşırtan deney sonucu! En pis ağız bakın kimin çıktı, kedi mi, köpek mi, insan mı?
Şaşırtan deney sonucu! En pis ağız bakın kimin çıktı, kedi mi, köpek mi, insan mı?

Sosyal Medya

Şaşırtan deney sonucu! En pis ağız bakın kimin çıktı, kedi mi, köpek mi, insan mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23