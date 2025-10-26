Sokakta korku dolu anlar! Küçük çocuk köpeklerin ortasında kaldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde sayıları artan başıboş köpekler, kent merkezinde korku dolu anlara neden oldu. Sabah saatlerinde evinin önünde oyun oynayan küçük bir çocuk, bir anda sokakta dolaşan köpeklerin hedefi oldu. Bölge sakinleri, kendilerini tedirgin eden sokak köpekleri için çözüm bekliyorlar.

Köpekler sık sık vatandaşa korku yaşatıyor

Köpeklerin bölge halkına sık sık korku dolu anlar yaşattığını ifade eden Sefa Akarsu, "Kameradan baktığımızda çocuğu köpekler kovalıyordu. Hemen arkadaşım çıktı, taş attı ve köpek oradan uzaklaştı. Video çektik, paylaşımlar yaptık ama üstüne gidilmiyor. Belediyeye toplanması için şikayetlerde bulunuyoruz. Geçen bir tane bebekli kadına da saldırdılar" dedi.

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anı anlatan Bestami Can Karahanlı, "Arkadaşımla çalışıyorduk, çocuğun ağlama sesi geldi. Köpek çocuğu kovaladı, ben de buradan kovaladım. Ardından köpek, çocuğun peşini bıraktı" ifadelerini kullandı.