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Yerel Sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Yerel

Sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

İzmir'de sokakta yürüdüğü sırada husumetlisiyle karşılaşan şahıs, silahını çıkararak 6 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden vatandaş ihbar sonucu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:25:00 -
Sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

İzmir'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen iki kişinin karşılaşmasında kan döküldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Marketin önünde yere yığıldı

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 161 Sokak'ta aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan iki kişi karşı karşıya geldi. Bu sırada silahını çıkaran Ç.M., A.Ş.B.'ye 6 el ateş etti. Bacağından, omzundan ve sırtından 3 kurşunun isabet ettiği A.Ş.B. yaralı halde kaçarak bir marketin önünde yere yığıldı. Zanlı Ç.M. ise olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Suç aletiyle yakalandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Ç.M.’yi suç aletiyle beraber yakaladı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan A.Ş.B., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bornova Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan A.Ş.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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