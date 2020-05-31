  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokakta kalan vatandaşa polis böyle müdahale etti

Bursa’da sokakta kalan bir vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasında kalacak yer bulamayınca otobüs durağında uyuya kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:05:39 -
Sokakta kalan vatandaşa polis böyle müdahale etti

Bursa’da sokakta kalan bir vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasında kalacak yer bulamayınca otobüs durağında uyuya kaldı.


Bursa’da sokaklarda yaşadığını belirten bir vatandaş, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında nereye gideceğini bilemedi. Yorgunluktan bîtap düşen vatandaş, otobüs durağında uyuya kaldı. Otobüs bankında çevresinde insanlara aldırmadan uyuyan şahsı devriye atan polis ekipleri fark etti. Polis ekipleri, otobüs durağına geldiklerinde, uyuyan vatandaşın salgın için kullanılan maskeyi gözlerini kapatarak uyuma bandı olarak kullandığını da fark etti. Polislerin ikazı üzerine uyandırılan vatandaş, gidecek yeri olmadığı için burada uzanırken uyuyakaldığını ifade etti. Polis ekiplerinin bir müddet konuşarak ikazda bulunduğu vatandaş, yardım tekliflerini de kabul etmedi. Kısa süre sonra kendine gelen şahıs gözden kayboldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı