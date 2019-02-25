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Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi alan soğuk ve karlı hava koşullarında sokakta kalan 346 kimsesizi, Esenyurt ve Kayışdağı'nda misafir ediyor

25 Şubat 2019 Pazartesi 01:22
Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belirli bir ikamet yeri olmayan, soğuk havalarda sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan 346 kişiyi, sıcak yuvaya kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB, kenti etkisi altına alan soğuk ve karşı koşullara kimsesizlere barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlar ile sahip çıkıyor.

Sokakta yaşayan erkek kimsesizler Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi’ndeki Esenyurt İBB İSTAÇ Tesislerinde, kadınlar ise Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde misafir ediliyor.

İBB misafirhaneleri, 2018 Kasım ayında kapılarını kimsesizlere açtı. O tarihten bu yana toplam 2 bin 964 evsiz vatandaş, misafirhanelerde ağırlandı.

Ücretsiz hizmet

İstanbul'da etkili olan soğuk ve karlı hava koşulları nedeniyle misafirhanelere, 294 erkek ve 52 kadın müracaat etti. Toplamda 346 evsiz, Esenyurt ve Kayışdağı’ndaki tesislerde sıcak yuvaya kavuştu.

Misafirhanede; beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim yardımı ile memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor.

Misafirhane kış döneminde, özellikle aralık ve mart aylarında açık kapı sistemi ile çalışıyor. Sosyal çalışmacılar vasıtasıyla, gerekli incelemeler yapılarak huzurevinde, kadın sığınma evinde ve bakımevleri gibi kurumlarda kalması uygun olanlar ise buralara yerleştiriliyor.

Vatandaşların gördükleri evsizleri, 153 İBB Beyaz Masa'ya bildirmeleri halinde, zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edilecek.

Ayrıca bizzat başvuran veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ya da zabıta ve polis ekipleri tarafından getirilen evsizler, sıcak ortamlarda misafir edilerek ağırlanıyorlar.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 01:22
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