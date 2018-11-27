Sokakta görsem tanımam ama nafaka ödüyorum

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’in gündeme getirdiği ve son yılların en çok tartışılan konularından biri ‘süresiz nafaka’ yüzünden çeşitli sıkıntılar yaşayan insanlar, dört gözle bu mağduriyetin giderilmesi için atılacak somut adımları bekliyor. Akit’e konuşan ‘süresiz nafaka’ mağdurlarından Taki Süme, “1988 yılında boşandığımızda kadın 31 yaşındaydı, şimdi 61 yaşında. 30 senedir sokakta dahi görsem tanımayacağım kadına nafaka ödüyorum. Müşterek çocuğumuz şu anda 30 yaşında ve iş adamı oldu” şeklinde trajikomik durumunu dile getirdi. 2003 yılında emekli olduğunu söyleyen Süme, şöyle devam ediyor: “İkinci evliliğimi yaptım ve şu anda da 14 yaşında bir kızım var. Nafaka yüzünden eşimin ve kızımın psikolojisi bozuldu. Ailemle tartışmalar bazen o kadar şiddetli oluyor ki boşanma derecesine geliyoruz. Sayın Başkan Erdoğan’ın ‘100 Günlük Eylem Planı’nda ‘süresiz nafaka’nın düzeltileceği sözü verilmesine rağmen bir sonuca bağlanmadı.”