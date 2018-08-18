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Sokakta bulduğu ve içinde 1700 dolar olan cüzdanı polise teslim etti

İstanbul Beyoğlu'nda çalışan temizlik işçisi, sokakta bulduğu ve içinde bin 700 dolar olan cüzdanı polise teslim ederken, "Ben insanlık görevimi yaptım." dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:48
Sokakta bulduğu ve içinde 1700 dolar olan cüzdanı polise teslim etti

Taksim İstiklal Caddesi'nde çalışan temizlik işçisi Metin Karadeniz, dün akşam temizlik yaptığı sırada cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Karadeniz, içerisinde bin 700 dolar olduğunu görünce Taksim Polis Merkezine götürdü.

"İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Ailesiyle birlikte yaşayan ve 2 ay önce işe başladığını ifade eden temizlik görevlisi Metin Karadeniz, “Beyoğlu Belediyesi’nde temizlik personeli çalışanıyım. Temizlik yaparken içerisinde bir miktar para olan cüzdan buldum. Ondan sonra amirimi aradım. Amirimi aradıktan sonra cüzdanı amirime teslim ettim. Vicdanım rahat ben insanlık görevimi yaptım. Parayı da teslim ettim. Göreve daha yeni başlamıştım. Daha 2 ay oldu” ifadelerini kullandı. Öte yandan, İstiklal Caddesi’nde düşürülen cüzdanın bir turiste ait olabileceği iddia edildi.,

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:48
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