Sokakta annesiyle tartışırken silahını rast gele ateşledi, evinde oturan 4 çocuk annesi kadını öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sokakta annesiyle tartışan bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu evinde otururken başından vurulan 4 çocuk annesi Yıldız Şahinuşağı, 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisinin tutuklandığı öğrenildi.
18 Eylül 2026 günü Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta annesiyle tartışan E.A. isimli şahıs, tartışma sırasında tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Bu esnada evinde bulunan 4 çocuk annesi Yıldız Şahinuşağı (69) isimli kadına silahtan çıkan kurşun isabet etti.
Olayda kadın başından yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
45 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Olay sonrası Nizip Devlet Hastanesi'nde 45 gündür tedavisi devam eden Yıldız Şahinuşağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
E.A. isimli şahsın tutuklandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.