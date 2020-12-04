Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu

ANKARA (AA) - Başkentte sokak satıcılarına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabaha karşı 300 polisin katılımıyla Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacılara yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Önceden belirlenen 14 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kilo 220 gram esrar, 168 gram metamfetamin, 123 uyuşturucu hap, iki pompalı tüfek ve 78 fişek ile biri kurusıkı 3 tabanca, iki şarjör ve 59 mermi ele geçirdi.

Adreslerde yapılan aramada bir şüpheli, yanında bulunan uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışırken yakalandı. Bir diğer adreste ise beşiğe saklanmış uyuşturucu haplar bulundu.

Bu arada operasyon düzenlenen adreslerden birinde kimlik tespiti sırasında polis ekiplerini yanıltmaya çalışan bir zanlı, adının yazılı olduğu fotoğraf çerçevesinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan 11 kişi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.







