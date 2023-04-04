  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sokak röportajında nefret kusmuştu: Pişman olduğunu söyleyen kadına ev hapsi verildi!
Gündem

Sokak röportajında nefret kusmuştu: Pişman olduğunu söyleyen kadına ev hapsi verildi!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 13:59:00 -
Sokak röportajında nefret kusmuştu: Pişman olduğunu söyleyen kadına ev hapsi verildi!

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K'ye "ev hapsi" verildi.

Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K, ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

KONUTU TERK ETMEME CEZASI

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Malatyalı

senin tek derdin şeker hastalığı değil birazda kafada var
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23