Sokak röportajcısına ayarı verdi

Bir sokak röportajında konuşan vatandaş, röportajı gerçekleştiren kişinin vergi politikalarını eleştirmesine karşı önemli yorumlarda bulundu. Sokak röportajcısına konuşan kadın, hükümetin özellikle vergi hakkındaki politikasını diline dolayan muhalefete de dersini verdi.

AK Parti’den önceki dönemlerde de sürekli vergi verildiğini belirten vatandaş, 70 yılda bunca vergiye rağmen hiçbir şey elde edilemediğini vurguladı. Son 20 yılda ise vergilerin SİHA gibi yeri üretim ürünlere harcandığını belirtti.

Röportajda konuşan kadın, “70 yıldır vergi veriyoruz, karşılığını görmüyoruz. 20 yıldır vergi veriyoruz, uçağımız var, SİHA'mız var, silahımız var. Her şeyimizi elde ediyoruz. Kalkıyorsunuz diyorsunuz, 'vergi bu kadar vergi bu kadar.' Ya giydiğiniz elbiselere bakın ya, hepsi marka.” ifadelerini kullandı.