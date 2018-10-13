Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti

Olay akşam saatlerinde, Gaziler Mahallesi 1704 Sokak'ta meydana geldi. Osman Kaya, henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Üzerindeki tabancayı çıkartan kişi, Osman Kaya'nın göğsüne 2 el ateş etti. Yere yığılan Osman Kaya'yı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Osman Kaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, Osman Kaya'yı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.