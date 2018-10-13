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Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Osman Kaya (29), sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurularak edilerek öldürüldü.

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:03
Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti

Olay akşam saatlerinde, Gaziler Mahallesi 1704 Sokak'ta meydana geldi. Osman Kaya, henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Üzerindeki tabancayı çıkartan kişi, Osman Kaya'nın göğsüne 2 el ateş etti. Yere yığılan Osman Kaya'yı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Osman Kaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, Osman Kaya'yı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 23:03
  1. Sokak ortasında tartışma
  2. cinayet
  3. adam öldürme

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