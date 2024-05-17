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Yaşam Sokak ortasında vahşet! Öldüresiye dövdükleri çocuğun kalbi durdu
Yaşam

Sokak ortasında vahşet! Öldüresiye dövdükleri çocuğun kalbi durdu

Yeniakit Publisher
2024-05-17 23:17:00 - 2024-05-18 00:00:59
Sokak ortasında vahşet! Öldüresiye dövdükleri çocuğun kalbi durdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşları 16 ve 17 olan iki arkadaş, 14 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü. Çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.(14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17) ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu

Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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