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Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet

Antalya’nın Serik ilçesinde bir şahıs sokak ortasında arasında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiyi pompalı tüfekle vurdu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet

Antalya’nın Serik ilçesinde bir şahıs sokak ortasında arasında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Özcan Kartal adlı vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hal Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya olarak yolda gitmekte olan 29 yaşındaki Özcan Kartal’a, arkasından otomobille gelen M.K. tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Göğsüne isabet eden saçmalarla Kartal, kanlar içerisinde yere yığıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi.


M.K.’nin geldiği araçla olay yerinden uzaklaştığı ancak daha sonra Serik Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, iki şahsın aralarında daha önceden çıkan bir tartışmadan dolayı husumet bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
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