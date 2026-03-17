Sokak ortasında kurşun yağdırdılar! “Ne bakıyorsun” tartışması kanlı bitti

İstanbul Kağıthane’de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, sokak ortasında yaşanan tartışmaların nasıl tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay, 11 Mart Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camcı H.K., iş yerinden çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada H.K.’nin yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi, "Siz bize küfür ettiniz" diyerek silahla ateş açtı. Saldırıda bacaklarına 2 kurşun isabet eden H.K. yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, sesleri duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. H.K. ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradan ameliyat edilen H.K. ardından taburcu edildi.

Şüpheliler yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kuştepe Mahallesine doğru gittikleri belirlendi. Mahallede çalışma yapan polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda adreslerine yapılan operasyonda, E.K. (17) ve A.T. (17) yakalandı.

“Ayaklarına sıktık”

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, "Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık" dediği öğrenildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.K.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Yankesicilik', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kadının olduğu öğrenildi.

“Sonuna kadar da şikayetçiyiz”

Olayla ilgili konuşan H.K.’nin ağabeyi B.M.K. (25), "Kardeşim iş çıkışında mesaiden döndüğünde atölyeye takımlarını indirmek için hamle yaptığında o sokakta bir olay yaşanıyor. Başka bir şahısla tartışma yaşanıyor ama benim kardeşimin ne olayla, ne konuyla, ne şahıslarla hiçbir alakası yoktur. Sonrasında üstünü değiştirmek için atölyeye gelip çıktığında caddeden aşağıya iniyor. Caddeden aşağı inerken de motorcuların bunu takip ettiğini fark ediyor. Burada aşağı inerken onları görüyor ama benimle alakası olmadığını düşünerek elleri cebinde soğuk olduğu için evine hızlı bir şekilde gelmeye çalışıyor. O sırada motorcuların bunu takipte olduklarını görüyor. Önünü kesiyorlar. Önünü kestiklerinde 'Sen yukarıdaki yeşil montluyu tanıyor musun' diyor. O da diyor ki 'Ben ne seni tanırım ne de yeşil montluyu tanırım' diyor. Sonrasında yaşanan konuşma da şu şekilde. Soruyor, 'Ben tanımıyorum' diyor. Onlar da 'Biz onu şöyle yapacağız, böyle yapacağız kardeşim' diyor. Kardeşim ise, 'Ne seni tanırım ne de anlattığınız kişiyi tanırım. Ben camcıyım, işimden çıktım, evime gidiyorum' diye konuşuyor. Sonrasında 'Tamam abi' diyorlar. Çöp arabası döndükten sonra bir boş anı yakalıyorlar. Kardeşim şu istikamette yürürken arkasından 2 el ateş ediyorlar. Biri bacağına atılıyor; diğer kurşun da hasbelkader atılıyor. Neresine geleceği tahmin bile edilmiyor ama ikisi de bacağına saplanıyor. Bu durumda ölebilirdi. Sonuna kadar da şikayetçiyiz" dedi.