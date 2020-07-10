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Gündem

Sokak ortasında köpeği bıçakladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği kalça kısmından bıçakla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 03:00:00 - 2020-07-10 03:13:53
Sokak ortasında köpeği bıçakladı

Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, V.A. isimli bir kişi evinin önünde bulunan sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle kalça kısmından elindeki bıçak ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan köpeğe ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri V.A. isimli kişinin evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe bıçakla saldıran V.A.'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu'na giden hayvanseverler köpeği bıçaklayan V.A.'dan şikayetçi oldu.

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Yorumlar

abdrhman

sapıtmış mahluklar çok var. ne istemiş hayvandan. onuda allah yarattı.
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