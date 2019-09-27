Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Tokat'ta uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir gencin içler acısı hali kameralara böyle yansıdı.27 Eylül 2019 Cuma 12:32
yeniakit.com.tr Uyuşturucu bataklığına düşen gençlerin içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serildi.
Yeniakit.com.tr WhatssApp İhbar Hattı’na gönderilen görüntülerde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir gencin ibretlik hali dikkat çekti. Tokat’ta yaşandığı belirtilen olay sırasında polis ekipleri, gence sahip çıkarak gerekli işlemlerin yapılması için alandan uzaklaştırdı.
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