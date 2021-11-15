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Gündem Sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı
Gündem

Sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı

Bursa'da sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdıHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Murat A.?nın(49) sözlü şiddet uyguladığı A.A. polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 04:48:00 -
Sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Murat A.?nın(49) sözlü şiddet uyguladığı A.A. polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık raporu için hastaneye getirilen Murat A. burada da polis ekiplerine saldırmaya çalışırken, hastanenin cam kapısını yumruklayarak kırdı. Polis ekipleri Murat A.'yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Olay, Yunus Emre Mahallesi, Menekşe Caddesi'nde meydana geldi. Eşi A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan Murat A. eşine sözlü şiddet uyguladı. Çevrede bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Murat A.?yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Polis ekiplerince kurtarılan A.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Murat A. sağlık raporu için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında sinir krizi geçiren Murat A. polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Hastanenin cam kapısını yumruklayarak kıran Murat A. polis ekiplerinin müdahalesiyle polis aracına bindirildi. Polis merkezine götürülen Murat A.?ya kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.

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