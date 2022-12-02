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Yerel Sokak ortasında dehşet
Yerel

Sokak ortasında dehşet

Samsun'da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 08:00:00 -
Sokak ortasında dehşet

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Selahiye Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan R.Ş. (48) 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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