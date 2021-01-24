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Gündem Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi
Gündem

Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi

Çorum’da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 06:01:00 -
Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi

Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış talihsiz adam 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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