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Yaşam Sokak lambaları artık kuş yuvası
Yaşam

Sokak lambaları artık kuş yuvası

Yeniakit Publisher
2023-03-31 15:08:00 -
Sokak lambaları artık kuş yuvası

Kuşların uğrak noktası olan bölgelerde sokak lambalarına kuş yuvaları yerleştirildi.

Leylek ve kuşların uğrak noktası olan sokak lambaları ve elektrik direkleri, birer yuvaya dönüşüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, ekolojik dengeyi korumak ve sürdürülebilir doğaya katkı sağlamak için kuş yuvası projesini hayata geçirdi.

Minik dostların yavru ve yuvalarını korumak için harekete geçen UEDAŞ, aydınlatma direklerini birer yuvaya çevirdi.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümünün iş birliğinde yaptırılan kuş yuvaları, ilk olarak İznik'te kuşların yoğun barındığı bölgedeki sokak lambalarına onların kullanımına uygun tasarlanarak yerleştirildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İznik Kaymakamı Recai Karal'ın da katıldığı etkinlikte projenin detaylarını açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Hizmet bölgemiz leylek, serçe ve sıvacı kuşların göç güzergahında yer alıyor. Enerji sürekliliğini sağlarken, doğayı korumayı da görev ediniyoruz. İznik doğasıyla, yaban hayatıyla muhteşem bir yer ve bizler de projemizin başlangıç noktası olarak burayı seçtik. Şehrimizin köklü okullarından Tophane Meslek Lisesi ile iş birliği yaparak mobilya bölümünde okuyan öğrencilerimize yuvalarımızı yaptırdık. 50 yuva ile başladığımız projemizi tüm bölgemize yaymayı hedefliyoruz" dedi.

UEDAŞ, Gölyazı ve Karaağaç bölgelerinde de leylek yuvalarını güvenli hale getirerek hem onları hem de enerji sürekliliğini koruyor.

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