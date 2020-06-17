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Aktüel

Sokak köpeklerinin sosyal mesafeli dinlenmesi güldürürken düşündürdü

Tekirdağ’da sokak köpeklerinin gölgede aralıklarla dizilerek dinlenmesi görenleri güldürürken aynı zamanda düşündürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:09:08 -
Sokak köpeklerinin sosyal mesafeli dinlenmesi güldürürken düşündürdü

Tekirdağ’da sokak köpeklerinin gölgede aralıklarla dizilerek dinlenmesi görenleri güldürürken aynı zamanda düşündürdü.


Sıcak havalar nedeniyle Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanın gölgesine sığınan köpekler, aralıklarla yan yana yatarak dinlenmeye başladı. O anlar kameralara da yansırken, görenleri güldürdü. Korona virüs ile mücadele edilen şu günlerde köpeklerin aralıklarla yatmasına vatandaşlar, ‘Sosyal mesafeye uygun dinleniyorlar’ yorumunu yaptı.

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