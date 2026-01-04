  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Venezuela açıklaması! "Siyasi tapu halkındır, dışarıdan dayatılamaz!"

Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilan edildi: 7 isim üzerinden konuşuluyordu

AK Parti’den hadsiz Özgür’e ‘Maduro’ tepkisi! Bu siyasi yankesiciliktir

Gazzeli yetkililer içler acısı durumu anlattı: Bebekleri mermi değil soğuk öldürüyor!

Eski bakan fenalaştı! Ailesi 112’yi arayıp yardım istedi

ABD’nin haydut uygulaması sürüyor: Maduro ve eşi federal gözetim merkezine sevk edildi

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Satılmış ruhların davet ettiği işgal!

Şam'da gece yarısı patlama sesleri! Mezze Askeri Havaalanı çevresi roketlerle vuruldu
Dünya Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!
Dünya

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Mısır’da artan sokak köpeği saldırıları, kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken hükümeti de harekete geçirdi.

Mısır’da artan sokak köpeği saldırıları, kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken hükümeti de harekete geçirdi.

Son olarak Port Said kentinde bir çocuğun saldırıya uğrayarak ağır yaralanması, sorunun artık görmezden gelinemeyecek bir güvenlik ve halk sağlığı krizine dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Port Said’in El-İsra bölgesinde meydana gelen olayda, Adam Muhammed Mustafa adlı çocuk, cumartesi akşamı saldırgan bir sokak köpeğinin hedefi oldu. Ağır yaralanan çocuk acil olarak hastaneye kaldırılırken, olay sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Bölge sakinleri, başıboş köpeklerin kontrol altına alınması ve vatandaşların korunması için acil ve kalıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Artan tepkilerin ardından Mısır Tarım Bakanlığı çözüm arayışlarını hızlandırdı. Tarım Bakanı Alaa Faruk, veteriner hekimler ve hayvan hakları kuruluşlarıyla bir dizi toplantı yaparak sokak köpekleri sorununa karşı “bilimsel ve insani” bir yol haritası oluşturulacağını açıkladı.

 

Mısır Parlamentosu’ndan da sert uyarılar geldi. İşgücü Komisyonu Başkan Yardımcısı İhab Mansur, sokak köpeklerinin sayısının resmi olmayan tahminlere göre 10 ila 40 milyon arasında olduğunu belirterek, durumun “toplumsal güvenliği tehdit eden ciddi bir kriz”e dönüştüğünü söyledi.

Mansur, köpeklerin yerleşim alanları dışına taşınmasını önerirken, fazla sayıdaki köpeklerin ihtiyacı olan ülkelere ihraç edilmesi seçeneğinin de tartışılması gerektiğini dile getirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu...
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı
Dünya

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

ABD'li Senatör Lindsay Graham, ABD'nin Venezuela'da düzenlediği saldırıların ardından Küba ve İran lideri endişeli olması gerekiyor diyen Se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23