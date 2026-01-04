Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Mısır’da artan sokak köpeği saldırıları, kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken hükümeti de harekete geçirdi.

Son olarak Port Said kentinde bir çocuğun saldırıya uğrayarak ağır yaralanması, sorunun artık görmezden gelinemeyecek bir güvenlik ve halk sağlığı krizine dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Port Said’in El-İsra bölgesinde meydana gelen olayda, Adam Muhammed Mustafa adlı çocuk, cumartesi akşamı saldırgan bir sokak köpeğinin hedefi oldu. Ağır yaralanan çocuk acil olarak hastaneye kaldırılırken, olay sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Bölge sakinleri, başıboş köpeklerin kontrol altına alınması ve vatandaşların korunması için acil ve kalıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Artan tepkilerin ardından Mısır Tarım Bakanlığı çözüm arayışlarını hızlandırdı. Tarım Bakanı Alaa Faruk, veteriner hekimler ve hayvan hakları kuruluşlarıyla bir dizi toplantı yaparak sokak köpekleri sorununa karşı “bilimsel ve insani” bir yol haritası oluşturulacağını açıkladı.

Mısır Parlamentosu’ndan da sert uyarılar geldi. İşgücü Komisyonu Başkan Yardımcısı İhab Mansur, sokak köpeklerinin sayısının resmi olmayan tahminlere göre 10 ila 40 milyon arasında olduğunu belirterek, durumun “toplumsal güvenliği tehdit eden ciddi bir kriz”e dönüştüğünü söyledi.

Mansur, köpeklerin yerleşim alanları dışına taşınmasını önerirken, fazla sayıdaki köpeklerin ihtiyacı olan ülkelere ihraç edilmesi seçeneğinin de tartışılması gerektiğini dile getirdi.