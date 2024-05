Sokak köpeklerinden sokak siyaseti üretmek! Mutlaka tedbir alınmalı, yoksa...

Türkiye'de sokak köpekleri, artan saldırılar ve ölümler ile ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş durumda. Hüseyin Likoğlu, sorunun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, ancak çözüm için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. "Bu konunun siyaset malzemesi yapılması, çözümsüzlüğün en önemli sebebi olur. Bu meseleyi çözümsüz bırakmamızın sonuçlarının altında kalkılamaz. Bugünden tezi yok müdahale edilmez ise yarın üstesinden gelinemeyecek bir sorun haline gelir" diyerek, sokak köpeklerinden siyaset üretme gayretine girişen çevrelere tepki gösteren Likoğlu, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye’de birinin ak dediğine, diğerlerinin kara deme anlayışı hızla her alanı sarmaya başladı. Her alanda kutuplaşma had safhaya ulaştı. Çok temel sorunlarda bile ortak bir noktaya yaklaşılamıyor.

Başıboş, sahipsiz sokak köpekleri son günlerde en çok konuşulan sorun haline geldi. Aslında son 5-6 yıldır gündemde olan bir konu. Ve ne yazık ki her geçen gün sorun derinleşiyor. Bırakın sahipsiz köpek varlığını, sahipli hayvanlar konusu bile sokaklar için kaidelere bağlı olmalı.

Sahipsiz köpek saldırısı haberinin gelmediği bir günümüz yok neredeyse... Son iki yılda köpek saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 100’e yaklaştı. Sokaklarımızda ne kadar sahipsiz köpek var bilmiyoruz. İpin ucu kaçtı, kontrol her geçen gün zorlaşıyor.

İstatistikler, vakalar, yaşanan saldırılar ve meydana gelen ölümler, ülkemizin çok ciddi bir sahipsiz köpek sorunu değil sahipsiz köpek tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Özellikle çocuklar ve kadınlar için sokaklarımız güvenli olmaktan çıkmaya başladı.

Köpek sahibi veya başka bir evcil hayvan sahibi insanlar da bu sorunu ciddi bir şekilde yaşıyor. Sahibi olduğu hayvanı gezdirirken, sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalanlar var. Kimi sahip olduğu havanını kaybetmiş kimi de hayvanını korurken saldırıya uğramış.

MUTLAKA ÖNLEM ALINMALI YOKSA İNSANLAR DIŞARI ÇIKAMAYACAK

Sahipsiz köpek sorunu sadece Türkiye’nin sorunu değil! Gelişmiş Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede benzer sorun var. Kimi ülkeler olayı kontrol altına almış kimi ülkeler arayış içinde...

Türkiye’de artarak tehlikeli sınırlara ulaşan sorun için çözüm arayışları konuşulmaya başlayınca, hemen aynı kutuplaşma pozisyonu alınmaya başlandı. Yok, hayvan katliamı yaşanacakmış, yok sağcılar-muhafazakârlar hayvan sevmiyormuş... Akla hayale gelmeyen işler konuşulmaya başlandı.

Sahipsiz sokak köpekleri sorun mu, çok ciddi bir sorun. Böyle devam etmesi mümkün mü, asla mümkün değil. Mutlaka önlem alınmalı mı, önlem alınmazsa, insanlar sokağa çıkamayacak. Yok mu bunun ortak bir çözüm yolu? İşte bu konuda tıkanıp kalıyoruz.

Kimseyi itham etmeden, kimseyi yaftalamadan, sokak köpekleri dâhil bütün canlıların hukukunu koruyacak bir çözüm ve ortak nokta bulunmalı. Belediyelerden ilgili bakanlıklara kadar bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekir.

BUGÜN ÇÖZEMEZSEK YARIN ÜSTESİNDEN GELİNEMEYECEK BİR SORUN HALİNE GELİR

Günlerdir konuşuyoruz, kaç sahipsiz köpek var, bilmiyoruz. Elimizdeki veterinerlik sisteminin düşünülen tedbirlerin üzerinden gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Zira nasıl bir hayvan potansiyeliyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz.

Bu konunun siyaset malzemesi yapılması, çözümsüzlüğün en önemli sebebi olur. Bu meseleyi çözümsüz bırakmamızın sonuçlarının altında kalkılamaz. Bugünden tezi yok müdahale edilmez ise yarın üstesinden gelinemeyecek bir sorun haline gelir.

Kötü niyetli kişi ve yaklaşımları bir tarafa bırakıp, sorunun çözümü noktasında samimi olanları ortak bir paydada buluşturacak formül geliştirilmeli. Bu konuda başarı elde etmiş örneklerin ülkemizde de uygulanabilirliği konusunda saha çalışmaları yapılmalı.

Hayvan hakları konusunda ülkemizde çok önemli düzenlemelere imza atan bugünkü siyasi kadroları kimsenin itham etmeye hakkı yoktur. Sokak köpekleri konusunu siyasetine, ticaretine ve şöhretine alet etmek isteyenlere fırsat verilmeden, en doğru yöntemler geliştirilerek, bu meselenin üstesinden gelinebilir. Sokaklarımızın güvenliğini, sahipsiz köpekler üzerinden siyaset üretenlere terk edemeyiz."