Sokak köpekleri, kediyi parçaladı
İstanbul'da sokak köpeklerinin bir kediyi parçalama anı kameraya yansıdı.
Arnavutköy’de grup halinde dolaşan sokak köpekleri, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde sokakta grup halinde dolaşan köpekler, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, o esnada sokakta herhangi bir insanın olmaması daha büyük bir faciayı önledi.
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