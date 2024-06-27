Sokak köpekleri 40 tavuğu telef etti

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde merkez Bahçelievler Mahallesinde, başıboş köpekler Mehmet Caner isimli vatandaşın kümesine girerek 40 tavuğu telef etti. Başıboş köpeklerin mahallede büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Caner, "Başıboş köpekler bugün 40 tavuğumu telef etti. Geçtiğimiz günlerde başka bir vatandaşın kümesine de saldırmışlardı. Bu şekilde devam ederse, köpeklerin insanlara da saldırmaları kaçınılmaz olacak. Yetkililerin başıboş köpeklere karşı bir çare bulması gerekiyor. Korkum o ki, bu köpekler insanlara saldıracak ve daha büyük bir felaket yaşanacak” dedi.