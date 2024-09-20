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Yerel Sokak köpeği kendisini seven çocuğu başından ısırdı!
Yerel

Sokak köpeği kendisini seven çocuğu başından ısırdı!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 13:22:00 - 2024-09-20 13:31:57

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, başını okşadığı sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anında sokaktaki bir vatandaş, başından ve kulağından ısırılan çocuğu kucağına alarak kurtardı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, başını okşadığı sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anında sokaktaki bir vatandaş, başından ve kulağından ısırılan çocuğu kucağına alarak kurtardı.

İzmir'deki olay 13 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Yurdoğlu Mahallesi 3946 sokak üzerinde meydana geldi. İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki B.L., okuldan eve dönerken sokakta bir köpeği görerek sevmek istedi. Başını okşadığı sırada üzerine atlayan köpek, küçük çocuğu başından ve kulağından ısırarak yaraladı. Bu esnada çocuğun yanından bulunan bir vatandaş, çocuğu kurtarırken kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşan ve kafasına 4 dikiş atıldığı öğrenilen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan çocuk tedavisinin ardından, taburcu edildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde başını okşadığı köpeğin B.L.'ye saldırı anı, bu esnada bir vatandaşın da araya girerek köpeği durdurduğu, ağlayan çocuğun başını tutarak yardım istediği ve vatandaşın çocuğu olay yerinden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

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