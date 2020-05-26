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Aktüel

Sokak kısıtlamasında ilginç kaza

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir kaza yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:23:22 -
Sokak kısıtlamasında ilginç kaza

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir kaza yaşandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada sürücü hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıktı.


Kaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım istikametinden Osmangazi istikametine gitmekte olan İ.S (32) idaresindeki 34 ANB 369 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince B.B idaresindeki 16 NPL 75 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, İ.S idaresindeki araç ise hurdaya döndü. Araç çekici ile otoparka götürüldü.


Trafik polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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