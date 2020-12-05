Sokak kısıtlamasında 'hırsızlık' drone kamerasına takıldı

Düzce’de hırsızlık için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatleri tercih eden iki şüpheli, bomboş sokaklarda hemen dikkat çekti. Önce emniyetin denetim yapan dronuna takılan şüpheliler, daha sonra polis tarafından yakalandı. Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen şüpheliler, “Neden çekiyorsunuz? İlla küfür mü edeyim” diyerek tepki gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yaptılar

Türkiye genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Akınlar Mahallesi’nden hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, barakadan kalorifer petekleri çalındığını gören mahalle sakinleri hemen polisi aradı.

Bomboş sokaklarda hırsızlık yapan şüpheliler hemen takibe alındı.

Drone kamerasına takıldılar

Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri uçurdukları dronda şahısları fark etti. Bomboş şehirde hemen dikkat çeken iki şüpheli drone ile takibe de alındı. Şüpheliler Aziziye Mahallesi’nde yakalandı. Polis ekiplerinin kimlik sorduğu şahıslar, 'yok' cevabını verdi. TC Kimlik numarasını bilmediklerini ifade eden şüpheliler, sokağa çıkma izni de gösteremeyince gözaltına alındı.

Hırsızlardan gazetecilere tepki

Zanlılar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi çekmesinler, neden çekiyorlar. İlla küfür mü edeyim?” diyerek tepki gösterdi.

Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.