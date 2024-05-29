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Gündem Sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışması Meclis'e ulaştı
Gündem

Sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışması Meclis'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 12:23:00 -
Sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışması Meclis'e ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı

Sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmasında yeni gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı.

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kızgın vatandaş

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