Sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışması Meclis'e ulaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı
Sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmasında yeni gelişme yaşandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilgili açıklama yaptı.
Bakan Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı.
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