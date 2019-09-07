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Sokak düğününde mahalleye korku dolu gece yaşattılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düğünde çıkan kavgada mahalle sakinleri korku dolu bir gece geçirdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
Sokak düğününde mahalleye korku dolu gece yaşattılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düğünde çıkan kavgada mahalle sakinleri korku dolu bir gece geçirdi.Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.


Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Eskicami-Ortacami Mahallesinde düzenlenen bir düğünde meydana geldi.İddiaya göre, çalgıcılar ile düğün sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile mahallede gürültüler yükselmeye başladı.Düğün alanının dışına yayılan kavgada park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.


Olay yerine onlarca polis ve bekçi sevk edildi


Gece yarısı durumdan oldukça rahatsız olan mahalle sakinlerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine onlarca polis ve bekçi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler düğünde çıkan kavgayı yatıştırmaya çalışırken, bazı vatandaşların araçlarında kan lekeleri olduğu gözlemlendi.


Mahalle sakinleri korku dolu bir gece geçirdi


Düğünde çıkan kavga nedeniyle korku dolu bir gece geçiren mahalle sakinlerinden bir vatandaş, kavgada meydana gelen gürültüler nedeniyle çocuklarıyla birlikte çok korktuğunu,gece boyunca uyuyamadıklarını ifade ederek sokak düğünleri konusunda yetkililere çağrıda bulundu.


Kavga anı kameralara yansıdı


Polis ekiplerinin uzun uğraş ve çabaları sonucunda taraflar yatıştırılırken, kavga anı ise gece boyunca rahatsız olan bazı vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde iki tarafın birbirine saldırmaya çalıştıkları ve gürültülerin duyulduğu gözlemlendi.Düğün sonlanana kadar polis ekipleri alandan ayrılmadı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
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