Sokak Basketbolu renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sokak Basketbolunda dereceye girenler, ödüllerini Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı’ndan aldılar.

Bilecik Belediyesi tarafından mahalle sakinleri arasında birlik ve beraberlik duyguların pekişmesi amacıyla düzenlenen sokak basketbolu etkinliğinde renkli ve güzel anlar yaşandı. Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen karşılaşmalar sonunda dereceye girenler ödüllerini aldılar.

“Amacımız insanlarımız arasındaki birlik ve beraberliği artırmaktır”

Etkinliğe katılarak, oyuncuların heyecanını paylaşan Belediye Başkanı Semih Şahin amaçlarının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek olduğunu belirterek, “Sporun bir güzel yanı daha insanlar arasındaki kaynaşmayı sağlamasıdır. Bilecik Belediyesi olarak, halkımızı birçok sosyal ve kültürel aktivite ile buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile plaj voleybolu ve sokak basketbolu turnuvası düzenleniyor. Önümüzdeki hafta ise 6-7-8 Eylül tarihlerinde plaj voleybolu olacak. Bütün halkımızı bu etkinliklere davet ediyoruz’’ dedi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Müsabakalar sonucunda 1’inci olan takıma bin TL, 2’nci takıma 750 TL verilirken; 18 yaş altı kategoride birinci olan takıma 500 TL, ikinci olan takıma ise 250 TL verildi.