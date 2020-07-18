Sokağa terk edilen hayvanların zorlu yaşam mücadelesi: Geçici bir hevesle hayvan sahiplenmeyin

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Mamak Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Merve Kayılı, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Çağrı merkezi üzerinden 24 saat başvuru aldıklarını belirten Kayılı, "5199 Sayılı Yasa'ya göre Mamak bölgesindeki sokak hayvanlarını topluyoruz. Onları aşılayıp, kısırlaştırarak 15 gün sonra aldığımız bölgelere geri bırakıyoruz." dedi.

'Yaralı hayvanların bakımını da yapıyoruz'

"Barınakta 15 gün misafir ettiğimiz her köpeğin kuduz ile iç-dış parazit aşıları da tamamlanmış oluyor." diyen Kayılı, "Sokak hayvanları ile ilgili tek çalışmamız kısırlaştırma değil. Bölgemizdeki yaralı ya da hasta köpekleri de topluyoruz. Onların da tedavilerini titizlikle gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.





Ev köpeklerinin de sahipleri tarafından barınağa verildiğine dikkat çeken Kayılı, "Genellikle taşınma ya da apartmanlardaki şikayetten dolayı ev köpeklerini de sahipli hayvan teslim tutanağı karşılığında alıyoruz. Barınağımızda şu anda bu şekilde aldığımız dört köpeğimiz var. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 13:00 - 15:00 saatleri arasında hayvanseverler ziyarete geliyor. Burada beğendikleri köpekleri sahiplenebiliyorlar. Form karşılığında teslim ettiğimiz hayvanların takibini de sürdürüyoruz." diye konuştu.





Veteriner Hekim Merve Kayılı heves uğruna hayvan sahiplenilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek şu mesajı verdi:

"Kendimizi buradaki köpekler gibi düşünmemiz gerekiyor. Bir defa kimse kapalı bir alanda tutulmak istemez. Eğer bakamayacak durumdaysak ya da bir heves uğruna alınıyorsa bunun sonuçlarını da düşünmemiz gerekir. Hiç kimse çocuğunu sokağa atmak istemez."