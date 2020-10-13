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Gündem "Sokağa inip İmralı'nın kapılarını kırın" diyen PKK'ya Doğu halkından tokat!
Gündem

"Sokağa inip İmralı'nın kapılarını kırın" diyen PKK'ya Doğu halkından tokat!

PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın MİT tarafından Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla, terör örgütü halkı sokağa çağırdı. Doğu ve Güneydoğu halkı, PKK’nın meydanlara inme çağrısına itibar etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:57:00 -
"Sokağa inip İmralı'nın kapılarını kırın" diyen PKK'ya Doğu halkından tokat!

İmralı'da ömür boyu hapse mahkum edilen terörist başı Abdullah Öcalan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) in operasyon timince Kenya'da yakalanıp Türkiye getirilişinin 23 'ncü yılı için PKK'nın şehir yapılanması KCK "Öcalan'a Küresel Özgürlük Gününde meydanları doldurmaya, İmralı'nın kapılarını kırmaya çağırıyoruz" diye çağrı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda içindeki FETÖ'cü temizlemesiyle büyük bir ivme kazandığı terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda kırsaldaki teröristlerin temizlenmesiyle Doğu ve Güneydoğudaki Halk rahat nefes almaya başladı. Örğütün (Girilmez ve ulaşılmaz) dedikleri inlerinde Mehmetçik büyük darbe vururken devlet sosyal-sKültürel- Yerel hizmetler ve turizm alanında büyük yatırımlar yaptığı Doğu ve güneydoğu halkı KCK nın çağrısına itibar etmedi.

Sabah'ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre HDP'nin yerel temsilcilerinin tehdit ve zorlamalarına karşı halk kepenklerini de kapamadı.

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