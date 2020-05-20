Sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar parklarda doyasıya eğlendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar için saat 11.00 ile 15.00 arasında kısıtlama kaldırıldı. Mardin’de sokağa çıkan çocuklar dondurmalarını alıp parklara koştu.

Mardin’de 2’nci defa dışarıya çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arasındaki çocuklar, ebeveynleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkında güneşli havanın tadını çıkarttı. Çocuklar, maskelerini takıp, dönme dolap, kaydırak ve oyuncak arabalarda eğlendi. Babasıyla beraber parka gelip eğlendiğini kaydeden Dicle Yaray, "Evde çok sıkıldık, sokağa çıkma kısıtlaması vardı, dondurmalarımızı aldık, keyifle yiyoruz" dedi.

Dışarı çıkmanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Asmin Çakar, "Çok mutluyum. Çünkü bu hastalık geldiğinden beri gün yüzü göremiyordum, mutluluğumu anlatamam" diye konuştu.

Zeynep Gün ise "Bugün çok heyecanlıyım, 2’nci defa dışarı çıkıyorum. Geçen sefer paten sürdüm bu sefer ise bisiklet sürdüm, parkta oynadım" şeklinde konuştu.