Sokağa çıkma yasakları artırılacak mı?

Dünya genelinde ve ülkemizde ciddi bir yükselişe geçen koronavirüs salgını ile ilgili Bilim Kurulu, bugün bir kez daha toplandı. Son gerçekleştirilen toplantının ardından Kabine Toplantısı da yapılmış ve yeni kısıtlama kararları açıklanmıştı. Peki, yeni kısıtlamalar getirilecek mi?

Sokağa çıkmayasakları artırılacak mı?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızlı bir şekilde artışa geçti. Sağlık va İçişleri Bakanlığı koronavirüse yönelik bir dizi önlem aldı. Buna göre geçtiğimiz günlerde haftasonu ülke genelinde ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşları kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulamaları getirilmişti.

Korona vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle son dakika haftaiçi sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılacak, ardından basın açıklaması yapacak. Gözler yeni bir sokağa çıkma yasağı gelecek mi diye Bakan Koca'ya çevrildi.

Haftaiçi sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı ancak Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika haftaiçi sokağa çıkma yasağı açıklaması gelecek mi merak konusu.

Mevcut kısıtlamalar neler?

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.