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Yaşam Sokağa çıkma yasağında trafikte kalana ceza yazılır mı?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağında trafikte kalana ceza yazılır mı?

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağı saatlere kısa süre kala köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Peki, Sokağa çıkma yasağında trafikte kalana ceza yazılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:29:00 -
Sokağa çıkma yasağında trafikte kalana ceza yazılır mı?

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Sokağa çıkanlar kaç TL ceza ödeyecek?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

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