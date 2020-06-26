Sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran'da belirli kısıtlamalar dahilinde gerçekleşecek. Hafta sonu yapılacak YKS sınavından dolayı geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı 81 il valisine sokağa çıkma kısıtlaması hakkından yazı gönderdi. Genelgede, sınavın yapılacağı cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve pazar günü 09.30 ile 18.30 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önceden uçak, otobüs, tren bileti almış olan yolcular, Sokağa çıkma yasağında şehirler arası yolculuk yapılır mı, 27-28 Haziran yolculuk yasak mı sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

Sokağa çıkma yasağında şehirler arası yolculuk yapılır mı?

Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolculuk yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede şehirler arası toplu ulaşım yapacak olan kişilerin yasaktan muaf tutulduğu belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı genelgesi istisnaları nelerdir?

a) Bu Genelgenin (7) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,