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Yaşam Sokağa çıkma yasağında ev taşınır mı? Sokağa çıkma yasağı ev taşıma izni al
Yaşam

Sokağa çıkma yasağında ev taşınır mı? Sokağa çıkma yasağı ev taşıma izni al

Nakliyecilere sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınında milyonlarca kişi kurallara riayet ederek ‘Evde Kal’ çağrılarına harfiyen uyuyor. Ülkemizde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olan günlerde ev taşımanın yasak olup olmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında ev taşınabilir mi? Ev taşımak için nereden belge alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 01:16:00 -
Sokağa çıkma yasağında ev taşınır mı? Sokağa çıkma yasağı ev taşıma izni al

Sokağa çıkma yasağında ev taşımak için kim nereden belge alacak? | Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını pek çok alışkanlığımızın değişmesine yol açtı. Pandemi sebebiyle milyonlarca kişi ‘Evde Kal’, ‘Hayat Eve Sığar’ çağrılarına uyuyor. Ancak pandemi sürecinde de özel sebepler dolayısıyla taşınmak zorunda kalanlar oluyor. 81 ilde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma kısıtlamasında ev taşımak yasak mı? 

Sokağa çıkma yasağında ev taşınır mı? Sokağa çıkma yasağı ev taşıma izni al

Ev taşıyacak olanlar sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde taşınma işlemlerini yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Bilindiği gibi pek çok iş kolunda çalışanların sokağa çıkma kısıtlamalarında muafiyetleri bulunuyor. Söz konusu muafiyet nakliyeciler için de mevcut. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde ev taşıma işlemi gerekli izinler alınarak yapılabiliyor. Bu izni anlaşma sağlayacağınız nakliye firması alıyor. Bazı firmalar ise kişilerin bireysel başvuru yapmalarını talep edebiliyor. Ev taşıma izni için valilik ya da kaymakamlıklara başvuru yapabilirsiniz.

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