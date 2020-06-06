Sokağa çıkma yasağı süren 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacak?

Kısıtlaması devam eden 18 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin belirli gün ve saatlerde kısıtlamadan muaf tutulması uygulaması devam ediyor. 19-20 yaş grubunun kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 18 yaş altındakilerin izni haftada ikiye çıkarılmıştı. Aynı uygulamanın olumlu rakamlar gelmesi halinde 65 yaş üstü için de uygulanması bekleniyor. Peki, bu hafta 65 yaş ve üzerindeki ne zaman dışarı çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman?

Bu yaş grubu ve üzerindekiler Pazar günleri 14:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Önceki dönemlerde bu saatler ilk etapta 11:00-15:00 arasıydı ardından 12:00-18:00’e alınmıştı son kabine toplantısında ise saatler 14:00-20:00 olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı erdoğan açıklamıştı

Erdoğan "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00- 20.00 saatleri arasında istisna kapsamı olması devam edecek. 20 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak." ifadelerini kullanmış ve yeni saatleri duyurmuştu.