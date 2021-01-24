Sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında hafta sonları ise 56 saatlik kısıtlamalar uygulanıyor. 22 Ocak Cuma saat 21.00’de başlayan kısıtlama 24 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Milyonlarca kişi yasakların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman son?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman son? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle son sekiz haftadır 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamaları yaşanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman biteceğini merak ediyor. 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakaların azalmasıyla yasakların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Günlük vaka ve hasta sayıları bir hayli düştü. Bu sebeple vatandaşlar şubat ayında yeni bir normalleşme olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Yasakların kaldırılmasına yönelik kararlar kabine toplantılarında veriliyor.

Son olarak kabine toplantısı 11 Ocak’ta yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının net tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının 25 Ocak Pazartesi ya da 26 Ocak Salı günü yapılacağı tahmin ediliyor.