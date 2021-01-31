Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma yasağı biteceği saat? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hafta içi 21.00’de başlayan kısıtlamalar ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan kısıtlama ise pazartesi sabahları 05.00’te bitiyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitecek mi?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
11 Ocak 2021’de yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakalar düştükçe kademeli olarak normalleşme adımları atılacağını ifade etmişti. Vatandaşlar sokak kısıtlamasına yönelik kararın ne zaman alınacağını merak ediyor. Kabine toplantısının 1 Şubat Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Kabine toplantısında salgının seyri ve kısıtlamalar masaya yatırılacak.