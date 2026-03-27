Dolarlar bakın nerede çıktı! CHP'li Marmaris Belediyesi'nde rüşvet görüntüleri

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dolarlar bakın nerede çıktı! CHP’li Marmaris Belediyesi’nde rüşvet görüntüleri

Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görevli bir kamu personelinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise tavan arası ve gizli bölmelere saklanmış çok sayıda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü’nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

 

Polis ekiplerince yapılan aramalarda tavan arasına ve koltukların gizli bölümlerine saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan T.D.'nin suçüstü yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelinin üzerinde zarf içerisine koyulmuş dolarların bulunması ve yapılan aramalarda saklanan paraların bulunması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

Siyaset

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü
CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü

Gündem

CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’

Gündem

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’

Günün fıkrası otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP'li Özkan Yalım'dan: Siyasi ahlak yasası getireceğiz!
Günün fıkrası otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP'li Özkan Yalım'dan: Siyasi ahlak yasası getireceğiz!

Siyaset

Günün fıkrası otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP'li Özkan Yalım'dan: Siyasi ahlak yasası getireceğiz!

Rüşvet ve otel odası skandalıyla gündeme düşen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?
Rüşvet ve otel odası skandalıyla gündeme düşen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?

Biyografi

Rüşvet ve otel odası skandalıyla gündeme düşen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?

Yorumlar

Çılgın

Kutucukları nasıl yok edememiştir bunlar acemi babacıklarini arasalardi o tarif ederdi orda para sayma makinasida vardır yaninda vakıf dernek makbuzu yokmuydu partisi farketmeksizin kamudan hile palavralarla laf cambazligi huzur ek maaş palavralariyla aldığı paraları yemek hiçbirine beslemelerine nasip olmasın

volkan özel

Duy özel sesimizi. Bir miting de bu çocuk için yapalım abi. Kesin kumpas bu. Arkadaş cumhurbasgani adayı olacaktı belki de önünü kesmek için :) Bir de Uşak'ta petsonelle basılan arkadaş ona da mitong idtioz. Kesin yapay zekalı kumpastir. CHP eşittir rezillik utanmazlik hirsizlik
