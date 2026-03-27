  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz’de de Türkiye’yi savaşa çekmek istiyorlar CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü Tanju’nun adamı da şişeye takıldı! Bakan Kurum’dan ABD’de sıfır atık diplomasisi: Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan STRATCOM Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Korkudan otelde askerlik yapıyorlar Tahran'dan Washington'a diplomatik yanıt: "Şartlarımız net" Siyonist, tarlayı iyi sürmüş meyvesini yiyor Alman devleti çocuk katili ile ortak
Ekonomi Vatandaşa acımayana devlet de acımıyor Fahiş biber satışına okkalı ceza
Ekonomi

Vatandaşa acımayana devlet de acımıyor Fahiş biber satışına okkalı ceza

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ticaret Bakanlığı, dün sanal medyada yer alan biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu. İncelemede, Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen işletmeye 1,8 milyon TL ceza uygulanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dün bazı sosyal medya mecralarında yer alan biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca ivedilikle denetim ve inceleme başlatılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde, söz konusu ürünlere ilişkin fiyatların Antalya halinde daha yüksekte işlem gördüğü tespit edilmiştir. Bununla birlikte, üretici komisyoncu ve aracı bazı firmaların; rüsum ve stopaj vergisi başta olmak üzere mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulundukları anlaşılmıştır.

Söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmalar tespit edilerek gerekli işlemlerin tesis edilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecektir.

Öte yandan, Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen ilgili market hakkında da işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda, kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1.806.170 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Ben hepisentırda gördüm biber 300 tl dün , Bugün de 180 e indirmiş acımayın kapatın bu vatana ihanettir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23