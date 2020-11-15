Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olur? | Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ile haziran ayları arasında hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Avrupa’da son dönemde sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden başladı. Türkiye’de ise vakalar tırmanışa geçti. Hal böyle olunca milyonlarca kişi sokağa çıkma yasaklarının başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlar?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs vaka artışı ve kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurallara dikkat edilmezse ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğinin altını çizen Özlü, tedbirlerle ilgili planlar oluşturduklarını ifade etti.

Özlü, “Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir. Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde” dedi.