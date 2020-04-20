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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik başladı.

2020-04-20 01:56:03 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik başladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul’un ana arterlerinden biri olan E-5 karayolunda hareketlilik başladı.

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