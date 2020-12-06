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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasında "kıyamet köyü"nde konaklamayı tercih ettiler
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında "kıyamet köyü"nde konaklamayı tercih ettiler

Maya takviminde kıyametten etkilenmeyeceği yazılan ve bu nedenle 8 yıl önce adını tüm dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince Mahallesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını şehirden uzakta geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu - Şirince Muhtarı İsmail Yıldırdı: - "Açık olan pansiyonlarımız bu hafta sonu da doldu" - Pansiyonda kalanlardan Sevgi Yılmaz: - "Kısıtlama günlerini şehir içinde geçirmektense köyü ve doğayı tercih ettik. Pansiyonumuzun bahçesinde çok memnunuz"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:52:46 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında "kıyamet köyü"nde konaklamayı tercih ettiler

İZMİR (AA) - Butik otelleri ve köy turizmiyle tanınan İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi, sokağa çıkma kısıtlamasını tarihi evlerde doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Maya takviminde kıyametten etkilenmeyeceği yazılan ve bu nedenle 21 Aralık 2012'de adını tüm dünyaya duyuran Şirince Mahallesi'ndeki butik otel ve pansiyonlar, sokağa çıkma kısıtlamasında da boş kalmadı.

İzmir, Aydın gibi çevre illerde yaşayanlar, kısıtlamayı tarihi evlerde doğayla iç içe geçirme düşüncesiyle cuma gününden giriş yaptıkları butik otellerde günlerini geçiriyor.

Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırdı, AA muhabirine mahallede 45 pansiyon ve butik otel bulunduğunu, yatak kapasitesinin 500 civarında olduğunu söyledi.

Konaklama tesislerinin Sağlık Bakanlığının genelgeleri çerçevesinde denetlendiğini kaydeden Yıldırdı, "Köyümüzün doğası ve temiz havası ilgiyi artırıyor. Açık olan pansiyonlarımız bu hafta sonu da doldu." dedi.

Pansiyon işletmecisi Mustafa Ozan da salgın sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan günler için rezervasyonların yoğunlaştığını belirtti.

Kendi pansiyonunun yanı sıra mahalledeki diğer konaklama işletmelerinin doluluk oranının yüksek olduğunu ifade eden Ozan, "Şirince'de doğa ile baş başa kalmayı tercih ediyorlar. Hijyen kurallarına uygun hizmet veriyoruz. Misafirlerimiz güzel vakit geçirip memnun ayrılıyorlar." diye konuştu.

- "Köyü ve doğayı tercih ettik"

Hafta sonu kalmak için Şirince'yi tercih edenlerden Sevgi Yılmaz, arkadaşlarıyla Aydın'dan geldiklerini ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Şirince'de kalmayı istediklerini anlatan Yılmaz, "Kısıtlama günlerini şehir içinde geçirmektense köyü ve doğayı tercih ettik. Pansiyonumuzun bahçesinde çok memnunuz." dedi.

Bedriye Güneyce Konuş da doğal bir ortamda, kalabalıktan uzak vakit geçirmeyi planladıklarını kaydederek, "Mesafemizi de koruyarak vakit geçiriyoruz. Çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri Şirince'de sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokaklar boş kaldı.

Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle dikkati çeken ve yeni statüsüyle mahalle olan Şirince Köyü, 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takviminde Fransa'nın Bugarach köyü ile birlikte "kıyametten etkilenmeyecek köy" olarak adının geçmesiyle dünyanın ilgi odağı haline gelmişti.

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