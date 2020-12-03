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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasında gölet kenarında alkol alan 5 kişiye para cezası
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında gölet kenarında alkol alan 5 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:45:25 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında gölet kenarında alkol alan 5 kişiye para cezası

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gölet kenarında ateş yakıp alkol alan 5 kişiye idari para cezası verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam devriye sırasında Çerkeşli Göleti etrafında bir grubun bulunduğunu belirledi.

Ekipler, Ö.T, A.A, A.Ö, B.Y. ve A.C'nin ateş yakarak alkol aldığını tespit etti.

Haklarında tutanak düzenlenen kişilere 900'er lira ceza uygulandı.

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