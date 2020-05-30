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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 01:44:12 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekiplerinin denetimleri de başladı.


Polis ekipleri sürücü ve yolcuların belgelerini denetledi


Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması megakent İstanbul’da başladı. D-100 Karayolunun çeşitli noktalarında kurulan denetim noktalarında ekipler araçları durdurarak belge ve kimlik kontrolü yaptı. Yayınlanan genelgede kısıtlamadan muaf olan bazı meslek gruplarına ait çalışanlar belgelerini ve kimliklerini ekiplere gösterdikten sonra yoluna devam edebilirken bir sürücüye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Denetimler kısıtlamasının son bulacağı 31 Mayıs gece yarısına kadar devam edecek.

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