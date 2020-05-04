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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 545 kişiye ceza

Manisa Valiliği, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamayı ihlal eden 545 kişiye toplam 829 bin 136 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:49:04 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 545 kişiye ceza

Manisa Valiliği, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamayı ihlal eden 545 kişiye toplam 829 bin 136 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta 1 Mayıs-3 Mayıs tarihleri arasında içlerinde Manisa’nın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde kısıtlamayı ihlal eden 545 kişiye toplam 829 bin 136 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 545 kişiye toplam 829 bin 136 TL cezai işlem uygulanmıştır."

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